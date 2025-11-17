پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد با حضور در بافت تاریخی ، ضمن بررسی روند اجرای پروژهها، بر تکمیل بهموقع، مرمت اصولی و احیای بناهای تاریخی شهر تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بابایی با حضور در بافت تاریخی یزد از مجموعهای از پروژههای میراث فرهنگی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای آنها قرار گرفت. وی در این بازدیدها با ارائه دستورات لازم، بر تکمیل بهموقع و اجرای صحیح طرحها مطابق اصول مرمتی تأکید کرد.
بازدید از بازار شاهزاده فاضل، مجموعه برج و باروی یزد، بقعه سید رکنالدین، برج و باروی ساعت یزد و موزه بزرگ یزد از جمله برنامههای استاندار در این سفر میدانی بود.
استاندار یزد با تأکید بر ضرورت ساماندهی و مرمت بازار شاهزاده فاضل اظهار داشت: این مجموعه باید با حفظ اصالت، به شکل سنتی و اولیه خود بازگردانده شود.
بابایی در بازدید از بقعه سید رکنالدین، با اشاره به ارزشمند بودن دستنوشتهها و دستنگارههای تاریخی موجود در این بنا، گفت: این مجموعه سالها راکد مانده بود، اما با تأمین منابع مالی، مرمت آن از فردا آغاز خواهد شد.
استاندار با اشاره به اهمیت برج و باروی یزد بیان کرد: این اثر تاریخی که قرنها نقش حفاظتی و امنیتی برای مردم یزد داشته، از ارزشمندترین آثار فرهنگی شهر است و باید با جدیت احیا شود؛ چرا که نیاکان ما برای حفاظت از شهر از تمام توان خود بهره میبردند.
بابایی در ادامه به پروژه موزه بزرگ یزد، اشاره کرد و افزود: این طرح با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست و عملیات تعمیر و تجهیز آن تقویت خواهد شد.
وی، حفظ و احیای آثار تاریخی شهر را از اولویتهای مهم استان یزد دانست و تأکید کرد: بر اساس سند یزد پایدار، باید در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اهتمام لازم را داشته باشیم و این ظرفیت ارزشمند را زنده و پایدار نگه داریم.
این بازدید با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد و جمعی از مسئولان محلی صورت گرفت.