به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ سید احمد خشور گفت: در پی تحقیقات پلیسی و انجام اقدامات اطلاعاتی، ماموران پلیس امنیت عمومی از فعالیت یک واحد سالن دندانسازی قلابی در این شهرستان با خبر شدند.

او افزود: متهم که بدون دارا بودن مجوز و مدارک پزشکی اقدام به ارائه خدمات دنداسازی و زیبایی دندان شهروندان در سالن مربوطه به شهروندان می‌کرد پس از هماهنگی قضائی، توسط ماموران پلیس امنیت عمومی، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه ادامه داد: در این عملیات که با هماهنگی عوامل دستگاه علوم پزشکی استان و کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت نیز همراه بود، در بازرسی از این واحد دندانسازی، دستگاه‌های مربوطه جمع آوری شد.

سرهنگ خشوربا بیان اینکه این لابراتور غیرمجاز پلمب شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از مردم خواست برای دریافت خدمات درمانی حتما به مراکز معتبر پزشکی و دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند