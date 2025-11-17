پخش زنده
سال گذشته شهروندان استان زنجان بیش از ۷۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی اهدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان اعلام کرد: طی یک سال گذشته شهروندان این استان بیش از ۷۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی اهدا کردهاند.
رضاخانی با اشاره به خروج ۲۰۰ هزار جلد کتاب فرسوده از چرخه و جایگزینی آنها با خریدهای جدید گفت: کتابهای اهدایی مردم نیز سهم مهمی در تقویت منابع کتابخانهها دارد.
وی از اجرای طرح «اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی» از ۲۴ تا ۳۰ آبان خبر داد و افزود: این طرح با هدف غنیسازی مخزن کتابخانهها و ترویج سنت حسنه اهدای کتاب برگزار میشود.
به گفته رضاخانی، همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، شهروندان میتوانند کتابهای بلااستفاده خود را به کتابخانهها اهدا کنند تا در ارتقای فرهنگ مطالعه سهیم باشند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به افزایش میزان امانتدهی کتابها افزود: شمار اعضای کتابخانههای عمومی استان به بیش از ۷۳ هزار نفر رسیده و طی هفت ماه گذشته ۴۰۰ هزار امانت کتاب ثبت شده است.
در حال حاضر حدود ۱۰۰ کتابخانه عمومی در استان زنجان فعال است که ۳۵ باب آن در روستاها به مردم خدمات ارائه میکنند.