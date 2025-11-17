پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور گفت: ۴۲ طرح ملی بندری با ارزش سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رستمپور در سفر به شادگان اظهار کرد: ۲۰ بندر صیادی به بهسازی و لایروبی نیاز مبرم دارند که انجام آن در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: ساخت و نصب بیش از پنج هزار سازه بتنی به عنوان زیستگاه مصنوعی آبزیان و تقویت یگان حفاظت منابع آبزی در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی کشور از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه صنعت شیلات کشور است.
وی با بیان اینکه بودجه عمرانی بنادر صیادی خوزستان ۱۰۰درصد افزایش یافته است افزود: در استان خوزستان ۱۱ بندر صیادی وجود دارد که برای تکمیل چهار بندر این استان نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است.
رستمپور توسعه زیرساختهای صید و صیادی و آبزیپروری در استان خوزستان را جز اولویتهای سازمان شیلات کشور دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این زیرساختها، استان خوزستان میتواند نقش تاثیرگذاری در تولید آبزی پروری کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: رویکرد سازمان شیلات ایران در آبزیپروری همگام با سیاستهای جهانی، توسعه همه جانبه پرورش یا آبزیپروری و مدیریت صید به خصوص محدود کردن صید در نواحی ساحلی و کم کردن فشار بر منابع آبزیان است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات کشور امروز به منظور افتتاح چند طرح شیلاتی به استان خوزستان سفر کرده است.