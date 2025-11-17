سیزدهمین دور رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد برگزار شد و دو کشور بار دیگر بر تقویت همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این گفتگوها با حضور هیئت بلندپایه ایرانی به ریاست مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در محل وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

در این نشست، ریاست هیئت پاکستانی را «آمنه بلوچ» قائم‌مقام وزارت امور خارجه پاکستان برعهده داشت. دو طرف در این مرحله از گفتگوها، مسیر همکاری‌های آینده، راهکار‌های مشترک برای گسترش روابط و هماهنگی در موضوعات منطقه‌ای را بررسی کردند.

پیش از آغاز مذاکرات اصلی، مجید تخت‌روانچی همچنین با «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و درباره مسائل کلیدی روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

در این دیدار همچنین دو طرف با مرور تحولات منطقه و موضوعات بین‌المللی، بر ضرورت هماهنگی نزدیک‌تر در مسائل مشترک و افزایش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کردند.