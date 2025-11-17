پخش زنده
مراسم تکریم و معارفه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان و پیام نور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رییس دانشگاه کردستان گفت: این دانشگاه بر اساس آخرین رتبه بندی رتبه هفده کشور و در بین دانشگاههای جامع رتبه هشت کشور را کسب کرده است.
سی و سه مرده در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان کردستان و پیام نور گفت: تقویت فهم مشترک و احترام به همه دیدگاهها از اهداف این دانشگاه است و نهاد نمایندگی ولی فقیه بستری برای تحقق این مهم است.
حجت الاسلام والمسلمین عباسی مدیر امور دفاتر نهادنمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای کشور نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها گفت: نمایندگان ولی فقیه به عنوان مشاوران امین معارف الهی و تقویت کننده جایگاه علم و عالم فعالیت میکنند.
ورمقانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاهها همواره مورد هجمه و توطئه دشمنان است گفت نقش این نهاد بسیار حائز اهمیت است.
در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین حبیب حاتمی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان کردستان و حجتالاسلام والمسلمین عابدین رستمی بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان معرفی شدند.
همچنین در ادامه این مراسم از حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین محمودی تقدیر و محمد میدانچیان به عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاه پیام نور معرفی شد.