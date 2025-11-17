مراسم تکریم و معارفه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان و پیام نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رییس دانشگاه کردستان گفت: این دانشگاه بر اساس آخرین رتبه بندی رتبه هفده کشور و در بین دانشگاه‌های جامع رتبه هشت کشور را کسب کرده است.

سی و سه مرده در مراسم تکریم و معارفه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های کردستان و پیام نور گفت: تقویت فهم مشترک و احترام به همه دیدگاه‌ها از اهداف این دانشگاه است و نهاد نمایندگی ولی فقیه بستری برای تحقق این مهم است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی مدیر امور دفاتر نهادنمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های کشور نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه‌ها گفت: نمایندگان ولی فقیه به عنوان مشاوران امین معارف الهی و تقویت کننده جایگاه علم و عالم فعالیت می‌کنند.

ورمقانی معاون سیاسی امنیتی ستاندار کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها همواره مورد هجمه و توطئه دشمنان است گفت نقش این نهاد را بسیار حائز اهمیت دانست.

در این مراسم از تلاش‌های حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب حاتمی تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین عابدین رستمی به‌عنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان معرفی شد.

همچنین در ادامه نیز از حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالدین محمودی تقدیر و محمد میدانچیان به عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاه پیام نور معرفی شد.