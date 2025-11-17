دادستان عمومی و انقلاب بهبهان گفت: با صدور رای قطعی از دادگاه تجدید نظر خوزستان اعضای یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری که به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کردند به مجازات قانونی محکوم و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد ضیایی گفت:افراد این گروه با غصب عناوین دولتی و انجام اقدامات مجرمانه از جمله حمل سلاح جنگی غیر مجاز، فروش عتیقه جات تقلبی، استفاده از سند مجعول و ارتکاب کلاهبرداری‌های گسترده از شهروندان از جمله دو هزار و ۷۲۷ سکه بهار آزادی، سه کیلو گرم طلا و مبلغ چهار میلیارد تومان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند.

وی افزود: در جریان رسیدگی قضایی با رعایت کامل قوانین و مقررات متهمان علاوه بر مجازات حبس به ردمال به مالباختگان نیز محکوم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب بهبهان همچنین از شهروندان خواست به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار موثق و دقیق را صرفاً از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی پیگیری کنند.