استقبال باشکوه مردم پایتخت علویان از پیکر ۱۰ شهید گمنام
همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، شهرستان آمل، پایتخت حکومت علویان میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، استان مازندران میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد و فضای دیار هزارسنگر به یاد و عطر قهرمانانی آکنده شد که سالها اقتدار، آرامش و امنیت این خاک را پاس داشته بودند
مسیرخروجی جاده هراز به شهرستان آمل امروز شاهد صحنههایی بیبدیل از عشق و ارادت مردم شهیدپرور این دیار به فرهنگ مقاومت و شهادت بود؛ جایی که پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از سالها غربت و بینشانی، با شکوهی کمنظیر مورد استقبال قرار گرفتند.
اشک، سکوت و صلوات درهم آمیخته و آوای «یازهرا (س)» فضای خیابان امام خمینی (ره) را روحانیتر از همیشه کرده بود.
از پیرمردان جانباز گرفته تا مادران شهدا و جوانان چشمانتظاری که پرچمهای یا زهرا (س) به دست داشتند، همه آمده بودند تا نشان دهند فرهنگ شهادت در شهرستان آمل ودیار علویان زنده است.
حضور خانوادههای شهدا و ایثارگران نیز صحنههایی ماندگار آفرید؛ مادرانی که قاب عکس فرزندان شهیدشان را در آغوش گرفته و برای شهدای گمنام نوحهخوانی میکردند..
تشییع پیکر شهدا تا گلزارشهدای آمل
پس از برگزاری آیین استقبال رسمی، تشییع پیکر شهدا از سپاه ناحیه مقاومت آمل تا گلزارشهدای آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) با حضور پرشور مردم بصیر وهمیشه درصحنه شهرستان آمل انجام شد.
طنین «لبیک یا زهرا (س)» و نوای دستههای عزاداری فضای مسیر را ملکوتی کرده بود. نوجوانانی که در دو سوی مسیر گل میریختند و پیرمردانی که با تکیه بر عصا قدم برمیداشتند، همگی با حس احترام و افتخار همراه پیکرها حرکت میکردند.
شهرستان آمل، نه فقط میدان عبور این شهدا، بلکه میعادگاه عاشقان فرهنگ جهاد و مقاومت بود. پیکر مطهر شهدا در میان هالهای از نور، صلوات و زمزمههای مردم تشییع شد و خطی از اشک و ارادت در چهره هزاران نفر نقش بست.
معاون هماهنگکننده سپاه کربلامازندران گفت، برنامههای استقبال، وداع و تشییع این شهدا در چند شهرستان استان تدارک دیده شده و مردم مازندران همچون سالهای گذشته آمادهاند تا با شکوهی درخور، از فرزندان جاوید وطن استقبال کنند.
سرهنگ عسکر مجیدی افزود: مراسم وداع با شهدا در فضایی معنوی و همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) روز یکشنبه ۲ آذر، ساعت ۱۹ در مصلی بزرگ شهرستان بابل برگزار میشود. مراسم، تشییع پیکرهای مطهر در روز دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۸ صبح در شهرستان ساری برگزار میشود.
سرهنگ مجیدی خاطر نشان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده شهدا در شش شهرستان کلاردشت، بابل، ساری، سوادکوه، سوادکوه شمالی و بهشهر تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
معاون هماهنگکننده سپاه کربلا در پایان گفت: در طول این ایام پیکر مطهر این شهدای خوشنام جهت تجدید بیعت و وداع در دیگر شهرهای استان، سطح مدارس و دانشگاهها و ادارات مختلف حضور خواهند یافت.
مازندران در هشت سال جنگ تحمیلی بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید، ۳۳ هزار و ۱۳۷ جانباز و بیش از ۲ هزار و ۳۶۰ آزاده را تقدیم نظام اسلامی کرده است. از مجموع شهدای این استان، سپاه ۲ هزار و ۱۶۹، بسیج مردمی چهار هزار و ۴۷۷، ارتش ۲ هزار و ۷۳۸، ناجا ۶۲۳، ۳۰ شهیده زن و ۳۶۳ شهید از سایر اقشار جان خود را در راه دفاع از میهن اسلامی تقدیم انقلاب کردند.