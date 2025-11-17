نایجل آموس، قهرمان نامدار المپیک و جهان و مربی تیم ملی دو و میدانی، با هدف بررسی توانمندی‌ها و زیرساخت‌های دو و میدانی استان برای برگزاری اردو‌های تیم ملی در همدان حضور دارد.

بررسی توانمندی‌ها و زیرساخت‌های ورزش دو و میدانی در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نظارت بر تمرینات دو و میدانی کاران استان همدان، برگزاری کارگاه علم تمرین و مسابقات استعدادیابی از دیگر برنامه‌های نایجل آموس در استان همدان است.

«نایجل آموس»، مربی نامدار اهل بوتسوانا، در المپیک ۲۰۱۲ لندن موفق به کسب نشان نقره در ماده ۸۰۰ متر شده است.

قهرمانی در مسابقات جوانان جهان ۲۰۱۲، سه عنوان قهرمانی در مسابقات دو ومیدانی آفریقا و دانشجویان جهان، سه بار قهرمانی در لیگ الماس، سریعترین دونده جهان در سال ۲۰۲۱ از دیگر سوابق ارزشمند این دونده پرافتخار و مربی برجسته است.

«نایجل آموس»، همچنین موفق شده است رکورد زیر ۲۰ سال جهان، رکورد ملی بوتسوانا و هشتمین رکورد برتر تاریخ در ماده ۸۰۰ متر را به نام خود ثبت کند.