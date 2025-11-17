در نشستی، مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های فوتبال شهرستان میبد مطرح و بر ضرورت حمایت دستگاه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها برای توسعه این رشته تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، نشستی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات فوتبال شهرستان میبد با حضور فرماندار میبد، رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال و جمعی از سرپرستان باشگاه‌های ورزشی در دفتر فرمانداری برگزار و در آن مجموعه‌ای از چالش‌ها و نیاز‌های این رشته در سطح شهرستان مطرح و بررسی شد.

طباطبائی فرماندار میبد در این نشست با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت جامعه اظهار داشت: ورزش یکی از مؤثرترین شاخص‌های سلامتی است و موجب افزایش نشاط و شادابی در میان شهروندان می‌شود.

وی درخشش ورزشکاران میبدی در رشته‌های مختلف را نتیجه تلاش خیران و مسئولان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانست و افزود: برای موفقیت بیشتر در حوزه ورزش قهرمانی، همدلی، تعامل و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌ها ضروری است.

در ادامه، علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد با اشاره به حضور چهار تیم شهرستان در لیگ برتر استان یزد، گفت: برای کسب نتایج مطلوب در رقابت‌ها، تأمین هزینه‌های فوتبال نیازمند حمایت مسئولان و بخش خصوصی است.

وی همچنین تصریح کرد: مسابقات فوتبال هر هفته در مجموعه‌های ورزشی چمران و هدف برگزار می‌شود و انتظار داریم نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و اورژانس جهت رسیدگی به مصدومان احتمالی در محل مسابقات حضور مستمر داشته باشند.