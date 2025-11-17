به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.

کمال اکبریان گفت: طبق اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور و بر اساس برنامه زمان‌بندی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا باید از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ارائه استعفای خود اقدام کنند.