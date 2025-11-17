پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: طرح توزیع مکملهای تغذیهای در میان دانشآموزان متوسطه اول و دوم شهرستان دزفول اجرا شده و همچنان تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار با اشاره به شیوع ۸.۶ درصدی کم خونی فقر آهن و شیوع ۴۱.۸ درصدی کمبود ویتامین دی در نوجوانان اظهار کرد: در این راستا طرح رایگان توزیع مکملهای تغذیهای در میان دانشآموزان متوسطه اول و دوم شهرستان دزفول همچنان تداوم دارد چرا که اجرای برنامههای تغذیهای در مدارس از اولویتهای معاونت بهداشت است.
وی با اشاره به نقش مهم این دو ماده مغذی در حفظ سلامت جسمی و افزایش توان یادگیری دانشآموزان، افزود:
در راستای ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان و در قالب تفاهمنامه همکاری میان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و اداره آموزش و پرورش، پس از صرف هزینه کرد چند میلیارد تومانی جهت خرید مکملها، نخستین مرحله از طرح توزیع رایگان مکملهای آهن و ویتامین D در مدارس اجرا شد.
عصار هدف از اجرای این طرح بصورت همه ساله و در آغاز سال تحصیلی را؛ پیشگیری از کمخونی ناشی از فقر آهن در دختران و کمبود ویتامین D عنوان کرد و گفت: در این برنامه، مکمل آهن به صورت هفتگی و مکمل ویتامین دی به صورت ماهانه با نظارت کارشناسان تغذیه و مسئولان بهداشت مدارس انجام میگیرد و تداوم آن برای پوشش کامل گروههای هدف در دستور کار قرار دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاکید کرد: مصرف منابع غذایی حاوی آهن ازجمله گوشتها، حبوبات، سبزیهای برگ سبز تیره در سنین رشد ضروری است.
عصار همچنین عواملی، چون تابش مستقیم نور خورشید به پوست، مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D مانند ماهیهای چرب، زرده تخممرغ و لبنیات غنیشده را از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از کمبود ویتامین دی عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل عدم کفایت منابع غذایی به ویژه در سنین رشد، در خصوص این دو ماده مغذی مهم، استفاده از مکملهای مناسب، جهت تأمین مقادیر موردنیاز بدن لازم است.