نخستین مرحله واگذاری واحدهای شهرک پرنیان قم با انتخاب واحد ۱۲۰ نفر از اعضای دو تعاونی این شهرک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نخستین مرحله انتخاب واحد در طرح نهضت ملی مسکن شهرک پرنیان قم با حضور ۱۲۰ نفر از اعضای دو شرکت تعاونی به طور مساوی از هر تعاونی ۶۰ نفر برگزار شد.
واحدهای این مرحله بهصورت سفتکاری به اعضا تحویل میشود و انجام نازککاری بر عهده متقاضیان خواهد بود.
این دو تعاونی در مجموع حدود ۸۵۰ واحد مسکونی را در این شهرک در دست ساخت دارند و انتخاب واحد و تحویل تدریجی با هدف تسریع در خانهدار شدن اعضا و ایجاد شفافیت در فرآیند ساخت و تحویل واحدها انجام میشود.