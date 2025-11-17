امیرحسین موشحی، در مرحله یک چهارم نهایی شمشیربازی اسلحه اپه بازی های همبستگی اسلامی، مقابل نورماتوف از ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به جمع ۴ نفر برتر بازماند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های همبستگی اسلامی و در مرحله یک چهارم اسلحه اپه، امیرحسین موشحی در مصاف با نماینده کشور ازبکستان متحمل شکست ۱۵ به ۱۰ شد و از رسیدن به جمع ۴ نفر برتر بازماند.

موشحی پیش از این در مرحله یک هشتم نهایی، محمد اسماعیلی هموطن خود را شکست داده بود.

او در مرحله یک شانزدهم نهایی نیز بازیکن عمان را شکست داد.

با حذف موشحی و اسماعیلی، پرونده اسلحه اپه ایران در بخش انفرادی رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های همبستگی اسلامی بدون کسب نشان بسته شد.