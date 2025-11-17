پخش زنده
در دیدار سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در ارومیه، با فرماندار شهرستان ماکو، دو طرف بر تعمیق همکاریهای تجاری، ازسرگیری فعالیتهای تجاری مشترک و تقویت زیرساختهای مرزی و اقتصادی بهویژه در بازارچه ساریسو تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛خانم شهلا تاجفر فرماندار ماکو نیز در این دیدار با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان ایران و ترکیه، این پیوندها را سرمایهای ارزشمند برای تقویت روابط بین دو کشور دانست.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به عمق این ارتباطات، طرح همپیوندی میان ایران و ترکیه را تعریف کرده و این طرح بستر تازهای برای افزایش مراودات اقتصادی، فرهنگی و مرزی فراهم میکند.
فرماندار ماکو همچنین منطقه آزاد ماکو را ظرفیتی ممتاز برای توسعه گردشگری، تبادلات تجاری و سرمایهگذاری خارجی توصیف کرد و با اعلام آمادگی برای استقبال از سرمایهگذاران ترکیهای، افزود: بازارچه ساریسو در سمت ایران در روزهای آینده آماده برای بازگشایی مجدد خواهد بود و انتظار میرود طرف ترکیه نیز اقدامهای لازم را برای فعالسازی مجدد این گذرگاه انجام دهد.
وی توسعه زیرساختهای مرزی و تبادلات تجاری مشترک را از محورهای اصلی روابط آینده میان ماکو و نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در ارومیه عنوان کرد.
مسلم آی گون سرکنسول ترکیه در این نشست با بیان اینکه ایران برای ما تنها یک همسایه نیست، بلکه کشوری برادر و دوست است، بر آمادگی دولت متبوع خود برای ارتقای تعاملات همهجانبه با ایران بهویژه در سطح استانها و مناطق مرزی اشاره کرد.
وی در ادامه از تلاش برای فعالسازی مجدد برگزاری کمیته فرعی امنیتی میان دو کشور سخن گفت و افزود: این کمیته میتواند بسیاری از چالشهای مرزی را از مسیر گفتوگو و همکاری مشترک برطرف کند.
آیگون همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در بازارچه ساریسو، اعلام کرد: ترکیه توسعه این گذرگاه را یکی از محورهای همکاری آینده میداند.