جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امسال ۳ هزار دانشجو در دانشگاههای پیام نور استان پذیرفته شدند.
احمدی رئیس دانشگاه پیام نور کردستان با تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان جدید الورود گفت: آشنایی با فضای دانشگاه و اساتید از اهداف برگزاری این برنامه است.
هم اکنون ۹ واحد دانشگاه پیام نور در استان کردستان با ۱۴ هزار دانشجو فعالیت میکنند.
۶۵ رشته کارشناسی و ۲۵ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاههای پیام نور استان تدریس میشود.