معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: طرح ملی مدیریت محله‌محور در کرمان پیگیری شده و تاکنون شورای پیشرفت ۷۲ محله شکل گرفته است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،ابوذر عطاپور در جمع خبرنگاران تعداد سازمان های مردم‌نهاد تازه‌تأسیس در ماه‌های اخیر را حدود ۲۰ سمن اعلام کرد و افزود: ۱۹ جلسه حمایتی ویژه برای سمن‌ها برگزارشده و حدود ۱۰۰ مصوبه شده که همه آنها اجرا شده است.

وی درباره حوزه سلامت گفت: طرح ساماندهی دارویی استان که از آذر ۱۴۰۳ آغاز شده، اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد و برای تأمین دارو در زمان بحران نیز با حمایت استاندار ۴۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.

معاون استاندار کرمان یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا را «دهکده امید و زندگی» اعلام کرد و گفت: این طرح ابتکاری که در دوره جدید با جدیت بیشتری پیگیری شد، مجموعه‌ای کامل برای درمان، آموزش و حمایت از معتادان متجاهر است. امیدواریم فاز نخست آن تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد که گامی بزرگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

وی از آغاز اجرای طرحی بی‌سابقه در کشور نیز خبر داد و گفت: صنایع و شرکت‌های معدنی استان بر اساس مسئولیت اجتماعی خود مأمور شده‌اند وارد حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی شوند و نقش حامی و پشتیبان را بر عهده بگیرند. تفاهمنامه‌ها آماده است و کرمان نخستین استان کشور در اجرای این مدل خواهد بود.

عطاپور از پایان طرح توانمندسازی زنان سالمند که از آذر ۱۴۰۳ آغاز شده، خبر داد و افزود: این برنامه در مرداد ۱۴۰۴ به نتیجه رسیده و بخشی از اهداف آن محقق شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح محیط دوستدار سالمند در کرمان گفت: مناسب‌سازی معابر، پارک‌ها و اماکن عمومی برای استفاده سالمندان در یک سال اخیر با جدیت پیگیری و بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است.