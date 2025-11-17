رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسجدسلیمان گفت: طرح شاخص احداث پل تنگ سه و جاده‌های اطراف آن با اعتباری بالغ بر ۶۹۰ میلیارد ریال احداث و تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد رضایی بیان کرد: احداث پل «تنگ سه» در محور مسجدسلیمان - اهواز یکی از طرح‌های مهم و شاخص است که بهره برداری کامل از آن موجب ایمنی تردد در این محور می‌شود.

وی با اشاره به اقدام‌های انجام شده برای بهبود محور‌های روستای این شهرستان ادامه داد: عملیات بهسازی و آسفالت محور‌های روستایی تنگ پل، چشمه علی کایدان و تاچگر هرکدام با اعتباری معادل ۸۰ میلیارد ریال انجام شده و در افزایش کیفیت تردد و دسترسی روستا‌ها نقش مهمی داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسجدسلیمان بیان کرد: اقدام‌های گسترده‌ای برای بهبود و ایمنی راه‌های این شهرستان انجام شده که شانه‌سازی محور‌های مختلف به طول ۴۵۰ کیلومتر، اصلاح شیب شیروانی در ۴۰ کیلومتر و نصب بیش از ۲ هزار علائم ترافیکی از جمله این اقدام‌ها است.

وی گفت: خط‌کشی ۴۰۰ کیلومتر از راه‌ها، اجرای هشت کیلومتر نیوجرسی و گاردریل، ایجاد ۱۰ کیلومتر روشنایی، انجام ۵۰۰ تن لکه‌گیری و چاله‌پرکنی و پاکسازی ۴۰ دهانه آبرو و پل از دیگر اقدام‌هایی است که موجب بهبود سطح ایمنی جاده‌های این شهرستان شده است.

عملیات احداث پل تنگه سه به طول تقریبی ۸۰ متر و واریانت‌های ورودی و خروجی به طول ۵۰۰ متر با اعتباری افزون بر۱۰۰ میلیارد ریال اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آغاز شد.