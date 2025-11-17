به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: عصر امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر مصدومیت پسر ۱۶ ساله در حادثه انفجار ترقه در محدوده‌ی محله هفتون اصفهان به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور با بیان اینکه انگشتان یک دست این نوجوان به دلیل انفجار و بازی با مواد محترقه قطع شده بود، افزود: این مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمان برای مدوا به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شد.

وی گفت: انفجار ترقه و مواد محترقه غیراستاندارد نه‌تنها بازی نیست، بلکه در یک لحظه می‌تواند آینده‌ی یک نوجوان را تغییر دهد که از همین رو خانواده‌ها باید به استفاده‌ی فرزندانشان از این مواد خطرناک هوشیار باشند.

اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان از ۱۶۱ پایگاه امدادی شامل ۸۱ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس برخوردار است.