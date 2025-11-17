مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو اعلام کرد: پویش «ایران آباد» در یک سال و سه ماه گذشته به بهره‌برداری ۲۳۸ پروژه آب و برق و توسعه گسترده نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر شده و تا پایان سال ۳۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عصر امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان) مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران پروژه‌های انتقال آب از سد طالقان به آبگیر بیلقان و همچنین پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور برگزار شد.

در این مراسم، «ماشاالله تابع جماعت» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو با اشاره به آغاز پویش «ایران آباد» همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم گفت: اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه از آغاز این پویش، شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های مهم آب و برق در سراسر کشور هستیم.

وی با تشریح عملکرد این پویش طی این مدت افزود: تاکنون ۲۳۸ پروژه در صنعت آب و برق به بهره‌برداری رسیده که بخش عمده‌ای از آنها مربوط به تولید برق تجدیدپذیر با ظرفیت مجموعاً ۱۷۰۰ مگاوات است. همچنین ۳۱ سفر استانی با محوریت این پروژه‌ها انجام شده که ۲۶ سفر آن با حضور رئیس‌جمهوری صورت گرفته است.

تابع جماعت ادامه داد: برای امسال، اجرای ۹۹ پروژه کلیدی با ظرفیت ۱۳۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ارزشی بیش از ۱۴۲ همت برنامه‌ریزی شده است؛ از این میان ۶۸ پروژه به ارزش ۶۳ همت در حوزه برق و انرژی و ۳۱ پروژه به ارزش ۳۷ همت در بخش آب و آبفا قرار دارد. علاوه بر این، تا پایان سال ۲۵۰ پروژه مهم صنعت آب و برق با ظرفیت ۳۳۰۰ مگاوات و ارزشی معادل ۳۴۴ همت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته وی، به طور متوسط هر ماه ۶۲ پروژه به ارزش ۸۶ همت در کشور افتتاح می‌شود و ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در هر ماه از ۵۰۰ مگاوات عبور خواهد کرد.

مشاور وزیر نیرو در ادامه با قدردانی از تلاش مجموعه صنعت آب و برق گفت: وزارت نیرو در همه استان‌های کشور، حتی در دوره جنگ ۱۲ روزه نیز فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و این افتخار بزرگی برای این وزارتخانه است. وی همچنین به برگزاری موفق بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و پانزدهمین نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: استقبال گسترده شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه‌ها نشان‌دهنده جایگاه مهم صنعت برق در کشور است.