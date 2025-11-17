بی احتیاطی جان راننده خاور را گرفت
رئیس پلیس راه استان قزوین از حادثه رانندگی برای یک دستگاه خاور کاویان و فوت راننده ۳۱ ساله آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سرهنگ حسین تقی خانی گفت: در کیلومتر ۴ باند جنوبی آزادراه قزوین- زنجان حوالی مجتمع خدمات رفاهی بافه، یک دستگاه کامیون کاویان حامل بار موتورسیکلت که در مسیر غرب به شرق آزادراه در حال حرکت بود از سطح راه خارج شد و با خاکریز حاشیه راه برخورد کرد.
وی افزود: در این حادثه راننده ۳۱ ساله کامیون به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی در دم جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه استان تصریح کرد:کارشناسان پلیس راه علت حادثه را عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده کامیون کاویان و نقض ماده ۱۸۰ آئین نامه راهور تشخیص دادند.
سرهنگ تقی خانی گفت: رانندگان در هنگام رانندگی توجه کامل به جلو و اطراف داشته باشند و از اقداماتی نظیر استفاده از تلفن همراه، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن، رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی که باعث کاهش توجه میگردد جدا اجتناب کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین تاکید کرد: استفاده از کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان وسیله نقلیه صرف نظر از نوع معبر و نوع وسیله نقلیه الزامی بوده و به عنوان فرشته نجات در حوادث قلمداد میشود.