دبیرکل حزب الله لبنان گفت: باید از دادن امتیاز به دشمن اسرائیلی دست برداشت به ویژه اینکه اسرائیل و حامی آن آمریکا، هر بار که لبنان امتیاز می دهد، امتیازات بیشتری را خواستار می شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان امروز در مراسم بزرگداشت حاج محمد عفیف النابلسی از فرماندهان این جنبش و یارانش تصریح کرد: شهید حاج محمد عفیف نامی درخشان در جهان رسانه و ذخیره ای بزرگ از فرهنگ و بصیرت و بیداری است. شهید عفیف این توانایی را داشت که در کار رسانه‌ای همگام باشد و با همه رسانه‌ها، چه دوست و چه دشمن، ارتباط برقرار کند.

شیخ نعیم قاسم افزود: این انسان ممتاز بیش از ده سال بود که زیر نظر سید شهدای امت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه مسئولیت روابط رسانه‌ای را بر عهده داشت.

وی گفت:سابقه رسانه‌ای حاج عفیف از فعالیت در جنوب لبنان آغاز شد. او سپس در بیروت فعال بود و پس از آن، در هیئت تحریریه خبر شبکه المنار به کار پرداخت. در ادامه، مسئولیت رسانه‌ای و روابط عمومی حزب‌الله را بر عهده گرفت.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: پس از شهادت سید حسن نصرالله، شهید حاج عفیف نخستین شخصی بود که برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های خبری را پیشنهاد کرد؛ کنفرانس‌هایی که شکاف‌های مهمی را پوشاند و ما همیشه در حال هماهنگی مستمر به منظور تولید خوب و رساندن پیام‌هایی به مردم و دشمنان بودیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: حاج محمد عفیف یک شخصیت رسانه‌ای متعهد در سطح اسلامی، سیاسی و در مسیر مقاومت بود. او از جمله کسانی بود که ایمان داشت رسانه کاذب جریان ساز نیست و مسیر را نمی‌سازد و رسانه منحرف و گمراه کننده هیچ بنیان و ساختاری ایجاد نمی‌کند. اما رسانه صادق همان چیزی است که به جامعه و سیاستمداران و میدان، مسیر دقیقی را برای گزینه هایشان اعطا می‌کند.

حاج محمد عفیف نقش مهمی در توضیح دقیق مفاهیم مقاومت داشت

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شهید حاج محمد عفیف از مکتب رسانه‌های صادق بود مکتب رسانه‌هایی که معتقد بود مردم حق دارند حقیقت را بدانند و از همین جا باید با نظارت بر آنچه در سطح رسانه پخش می‌شود، عرصه خود را تقویت کنیم. زمانی که حاج محمد عفیف را به شهادت رساندند، او را کشتند، زیرا در جذب ایده و اندیشه و روایت مقاومتی که حزب الله خواستار آن بود موفق بود روایتی که در واقع تعبیری از واقعیت مقاومت اسلامی و حامیان آن است.

وی افزود: حاج محمد عفیف از طریق ارتباطات و رایزنی‌های مختلف تلاش می‌کرد تصاویر مربوط به نسل کشی‌هایی را که دشمن متجاوز مرتکب می‌شد به جهانیان نشان دهد و تلاش می‌کرد به طور مستمر آن را پخش و حق مطلب را ادا کند.

شیخ نعیم قاسم گفت: ما باید دائم در خصوص داده‌ها و اخبار قبل از انتشارش دقیق و حساس باشیم قبل از آن که آن را باور کنیم و مبنا قرار دهیم و قبل از آن که بر اساس آن‌ها دیگران را قضاوت یا تحلیل و ارزیابی کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: حاج محمد عفیف یک نمونه و الگویی از تحلیل موثق و خبر درست و دقیق بود و هر کسی از فعالان رسانه‌ای از دوستان یا رسانه‌های مختلف با او تماس می‌گرفت این دقت و صراحت و صداقت را در وی در خصوص ارائه اطلاعات یا اصلاح آن می‌یافت.

وی افزود: حاج محمد عفیف نقش مهمی در توضیح دقیق مفاهیم مقاومت داشت. زمانی که در روز شهید کنفرانس خبری برگزار کرد درک ما از پیروزی و شکست را توضیح داد و تبیین کرد همان مفهومی که برای هر جنبش مقاومت در طول تاریخ یکسان است، جلوگیری از این که دشمن به اهداف سیاسی و نظامی اش دست یابد.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: ما همچنین از چهار نفری که همراه وی شهید شدند یاد می‌کنیم شهدایی که مثل سایه با وی بودند و همراه او بودند، شهیدان موسی احمد حیدر امین، حسین علی رمضان، هلال محمد ترمس و محمود ابراهیم الشرقاوی، اینها تشکیل دهنده نیروی مهم حامی و محافظ او شدند و هرگز او را در هیچ فعالیت و اقدامی تنها نگذاشتند.





نباید به رژیم صهیونیستی امتیاز داد

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان گفت: باید از دادن امتیاز به دشمن اسرائیلی دست برداشت به ویژه اینکه اسرائیل و حامی آن آمریکا، هر بار که لبنان امتیاز می‌دهد، امتیازات بیشتری را خواستار می‌شوند.

هرگز نخواهیم پذیرفت برده کسی شویم

شیخ نعیم قاسم درباره قانون انتخابات تصریح کرد: برخی از کشور‌های خارجی دشمن ما هستند و در مسیر (رای دادن) حامیان ما سنگ اندازی می‌کنند. حال این سوال مطرح است عدالت برای شرکت در انتخابات کجاست؟

امروز فشار‌های زیادی (علیه ما) وجود دارد، اما این فشار‌ها علیه مقاومت ما هرگز موفق نخواهد شد و ما این فشار‌ها را به عنوان یک مرحله تحمل خواهیم کرد و هرگز نخواهیم پذیرفت که بنده و برده کسی شویم.

آمریکا بخشی از مشکل در لبنان است

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: لبنان فقط با تحمل رنج‌ها، مطالبه گری ها، موضع‌گیری‌ها و زندان‌ها به استقلال رسید. پس از عملیات آزاد سازی سال ۲۰۰۰، همه اسرائیل را دشمن دانستند و گفتند هر کسی را که با این رژیم تعامل کند همه لبنانی‌ها طرد خواهند کرد. آنچه امروز رخ می‌دهد نه تنها مصداق اجرا نشدن آتش بس نیست بلکه تجاوزی است که هدف از آن سیطره بر لبنان و گرفتن همه انواع و عوامل قدرت و نیروی آن است. یونیفیل دیروز اعلام کرد طرف اسرائیلی به سوی سربازش (یونیفیل) تیراندازی کرده است و این یعنی همه در رویارویی و مقابله با این تجاوز قرار دارند. ما با یک تجاوز خطرناک با پیامد‌های گسترده مواجهیم و باید با همه شیوه‌های دیپلماتیک و سیاسی با آن مقابله کنیم. دولت و حکومت لبنان مسئول هستند تا برنامه‌ها و طرح‌هایی را برای مقابله با این تجاوز تدوین کنند زیرا طرف متجاوز، مشکل است نه مقاومت. همه ما در این کشور شریکیم و ما حرف خودمان را می‌زنیم و بخش زیادی از مردم لبنان و گروه‌های هم پیمان نیز با ما هستند.

شیخ نعیم قاسم، دولت لبنان را مورد خطاب قرار داد و افزود: این یک عقب نشینی است. توصیه میکنم که گفتن «لا» بر اساس حقوق لبنان را تجربه کنید. این که با همدیگر باشیم و در صورتی که در کنار هم بایستیم موفق خواهیم شد و با همدیگر سرزمین ما را آزاد می‌کنیم و استقلال را باز خواهیم یافت. ما خواستار آزادی سرزمین مان، آزادی اسرایمان، ثبات مان، اقتصاد و سیاست و حقوق مان هستیم و ما حق داریم به این حقوق دست یابیم. قیمومیت آمریکا بر لبنان خطر بسیار بزرگی است و آمریکا برای ثبات لبنان تلاش نمی‌کند و آمریکا یک میانجی نیست بلکه حامی متجاوز (رژیم صهیونیستی) است.

وی ادامه داد: اسرائیل می‌گوید پس از هماهنگی با آمریکا دست به حمله و بمباران زده است و این از او خواسته شده است بنابراین اسرائیل از آن در چارچوب نقش آمریکا بهره برداری می‌کند. ما شاهد دخالت خارجی و آمریکا (در لبنان) هستیم و آمریکا در صدد ایجاد فتنه داخلی و تغییر موازنه (قدرت) در داخل لبنان است.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ارز به خاطر آمریکا سقوط کرد، بانک‌ها به خاطر آن ورشکست شدند، اقتصاد آسیب دید و تولید نفت مختل شد. چند روز قبل بود که هیئتی از خزانه داری آمریکا با هدف تشدید فشار مالی بر حزب الله و همه مردم لبنان وارد لبنان شد. من به دولت و حکومت و رئیس بانک مرکزی لبنان و مسئولان ذیربط توصیه می‌کنم همه برنامه‌هایی را که بر مردم لبنان فشار می‌آورند متوقف کنند. موسسه قرض الحسنه (وابسته به حزب الله) یک موسسه مردمی و اجتماعی است و همه از آن استفاده می‌کنند و آمریکا در صدد نابودی همه لبنانی‌ها است. دست از تعطیل کردن پارلمان بردارید زیرا این تعطیلی هیچ توجیهی ندارد و حمله به آقای نبیه بری رئیس مجلس، هجمه‌ای زشت و مردود است.