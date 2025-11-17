برگزاری اردوی راهیان پیشرفت دانشآموزان دیری
اردوی بازدید گروهی دانشآموزان شهرستان دیر از شرکت پالایش گاز فجر جم در قالب طرح ملی راهیان پیشرفت برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در چارچوب اجرای طرح ملی راهیان پیشرفت و با هدف آشنایی نسل جوان با دستاوردهای صنعتی و اقتصادی کشور، اردوی بازدید گروهی از دانشآموزان شهرستان دیر از شرکت پالایش گاز فجر جم در استان بوشهر برگزار شد.
این برنامه با حمایت و برنامهریزی معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر شکل گرفت و فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان فراهم آورد تا از نزدیک با ظرفیتهای عظیم انرژی، فناوریهای نوین و تلاشهای متخصصان ایرانی در مسیر توسعه پایدار آشنا شوند.
اردوی راهیان پیشرفت نه تنها تجربهای آموزشی و انگیزشی برای دانشآموزان بود، بلکه گامی مؤثر در جهت تقویت روحیه خودباوری، امید به آینده و مشارکت فعال آنان در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی به شمار میآید.