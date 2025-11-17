پخش زنده
علی مجتبی روزبهانی، سید رضا صالحی امیری و محمد آشوری تازیانی با استقبال استاندار وارد گیلان شدند.
به گزارش خبرگزازی صدا وسیمای گیلان ، علی مجتبی روزبهانی سفیر ایران در ترکمنستان، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و محمد آشوری تازیانی صنایع دستی و استاندار هرمزگان دقایقی قبل از طریق فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، با استقبال استاندار گیلان وارد رشت شد.
نخستین اجلاس سراسری استانداران کشورهای حوزه دریای خزر روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری در رشت برگزار میشود.