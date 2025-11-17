به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد ارتحال مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی آقا میر سید علی بهبهانی گفت: این مراسم با هدف تجلیل از مقام علمی و معرفی هر چه بیشتر شخصیت این فقیه عالی قدر روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه در تالار اجتماعات امام خامنه‌ای مجتمع فرهنگی فجر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید عبدالطیف طباطبایی افزود: در این مراسم علاوه بر قرائت پیام مراجع تقلید، آیت الله ملک حسینی، نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان سخنران ویژه در خصوص شخصیت و مقام علمی حضرت آیت الله العظمی بهبهانی سخنرانی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه حضرت آیت الله العظمی بهبهانی دارای آثار گرانبهایی از جمله مصباح الهدایه فی اثبات الولایه و القواعد الکلیه فیما یبتنی علیه کثیر من معضلات مسائل الفقه والاصول می‌باشند، ادامه داد: در مراسم بزرگداشت این فقیه عالی قدر از مجموعه آثار ایشان که توسط مرکز تحقیقات کامیپوتری علوم اسلامی نور تهیه شده است، رونمایی می‌شود.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به نقش آیت الله العظمی بهبهانی در ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب اهل بیت (ع) خاطر نشان کرد: در محضر ایشان شاگردان گرانقدری پرورش یافته‌اند که نقش اثرگذاری در دروان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ترویج علوم اهل بیت (ع) دارند.