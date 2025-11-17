به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نشست، بر ضرورت تکمیل اعضای هیأت امنا، معرفی خیران جدید و تدوین نقشه راه مشخص برای رفع نیازمندی‌های اقشار آسیب‌پذیر تأکید شد.

در بخش نخست جلسه، روند سه‌مرحله‌ای طرح تأمین مسکن محرومان تشریح شد که شامل شناسایی دقیق متقاضیان واجد شرایط، پیگیری تخفیفات و دریافت زمین رایگان و بهره‌مندی از معافیت‌ها، و تصویب اعتبارات متناسب با آورده و نیاز واقعی خانوار‌ها بود.

کشور محمدی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد نیز در این جلسه با اشاره به نقش حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) در حمایت از اقشار کم‌برخوردار، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت خیران و افزایش مشارکت‌های مردمی تأکید کرد.

در ادامه، صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه مهاباد خواستار تکمیل ترکیب هیأت امنا، شناسایی و معرفی خیران علاقه‌مند و تدوین نقشه راه برای نشست آینده شد.

در این نشست موضوعاتی همچون تعریف دقیق وظایف و مسئولیت‌ها، ساماندهی فعالیت خیران و شفاف‌سازی روند دریافت و تخصیص کمک‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ اقدامی که به گفته مسئولان می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و هدایت منسجم کمک‌رسانی به محرومان کمک کند.