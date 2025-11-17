در بازدید نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان نیمه‌تمام عنبرآباد، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ویژه در اختیار نماینده برای تکمیل این بیمارستان اختصاص یافت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامیدر حاشیه بازدید از این طرح و اورژانس شهرستان عنبرآباد گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ویژه در اختیار نماینده برای تکمیل بیمارستان اختصاص یافته، که نیمی از کل ۲۰۰ میلیارد تومان منابع قابل تخصیص است.

بهنام سعیدی، افزود. این طرح سال‌ها به علت کمبود اعتبار متوقف بود، اما بخش قابل توجهی از منابع مالی آن تأمین شده است.

وی ادامه داد با وجود تأمین اعتبار، انگیزه کافی برای تکمیل طرح دیده نمی‌شود واگر پیمانکار توان ادامه کار ندارد، باید قرارداد فسخ و طرح به پیمانکار توانمندتری واگذار شود.