پخش زنده
امروز: -
عملیات اطفای حریق در جنگلهای صعبالعبور روستای الیت با حضور ۱۴ تیم امدادی از شهرستانهای غرب مازندران و دو دستگاه بالگرد در حال انجام است، اما وزش باد شدید ادامه عملیات هوایی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آتشسوزی در جنگلهای روستای الیت که بخشی از آن در منطقهای صعبالعبور واقع شده، نیروهای امدادی را با چالش جدی روبرو کرده است.
کوهنوردان محلی در این عملیات به عنوان راهنما و یاریرسان به نیروهای اطفای حریق پیوستهاند و در کنار ۱۴ تیم تخصصی از شهرستانهای تنکابن، رامسر، نوشهر و چالوس مشغول مهار آتش هستند.
دو دستگاه بالگرد نیز برای مهار آتش از آسمان در منطقه حاضر شدهاند، اما شرایط جوی نامساعد و وزش باد شدید، امکان انجام مستمر عملیات هوایی را با دشواری روبرو کرده است.
منطقه درگیر آتشسوزی از دسترسی دشواری برخوردار است و همین موضوع سرعت عمل نیروهای امدادی را تحت تأثیر قرار داده است.
عملیات مهار آتش با بسیج نیروهای مردمی و امدادی در حال انجام است و انتظار میرود با بهبود شرایط جوی، عملیات هوایی نیز با شدت بیشتری ادامه یابد.