در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، بر تداوم راه شهدا، تقویت وحدت و همبستگی ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یادواره‌ای با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت امروز در بوکان برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان و مردم برگزار و تجلیل از مقام شامخ شهدای امنیت صورت گرفت.

در این یادواره، همسر یکی از شهدا با دکلمه‌ای تاثیرگذار، یاد و خاطره همسران و فرزندان شهدا را زنده کرد و بر ارزش‌های ایثار و فداکاری تاکید نمود.

خانواده‌های شهدا ادامه مسیر شهدا را تداوم راه عزت و اقتدار ایران اسلامی دانستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، در این مراسم گفت: بزرگترین عامل برای حفظ امنیت کشور، انسجام، اتحاد و همبستگی مردم است. دشمن در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کرد می‌تواند با حمله به کشورمان، اتحاد ملت ایران را خدشه‌دار کند، اما ملت ایران پاسخی کوبنده داد. حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی، مستلزم اتحاد و انسجام ملت است.

ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، نیز گفت:با ادامه راه شهدا، جان و زندگی خود را نثار می‌کنیم تا دین، نظام و ملت ما پایدار باشد و مردم در آرامش زندگی کنند. خداوند روح شهدایی که با آسمانی شدنشان آرامش و آسایش به ما هدیه داده‌اند را شاد و به خانواده‌های سرافرازشان صبر عطا کند.

محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درباره تهدیدات امنیتی گفت: دشمن تمام تمرکزش بر ضربه زدن به امنیت کشور است و قصد داشت از شکاف‌های قومیتی و مذهبی برای آسیب رساندن به کشور سوء استفاده کند. امروز تنها راه رسیدن به اهداف کشور، اتحاد، انسجام و حرکت در مسیر تعیین‌شده توسط رهبری است.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان نیز تاکید کرد:پایه‌های اصلی امنیت و تأمین آن مردم هستند. سرمایه‌های اجتماعی و اسوه‌های اخلاق، قدردان وجود امنیت هستند و در کنار یکدیگر از حافظان امنیت حمایت می‌کنند.

در پایان یادواره، از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد.