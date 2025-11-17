به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ وظیفه سفیران سلامت مدارس، انتقال مفاهیم بهداشتی به دانش آموزان است.

رعایت بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، بهداشت روان، تغذیه صحیح و اصولی، تحرک بدنی و رعایت فرهنگ ترافیکی از جمله اهداف این طرح است.

در حال حاضر طبق دستورالعمل سفیران سلامت، حدود ۲۰ درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی و ۱۶ درصد دانش آموزان مقطه متوسطه به عنوان سفیر سلامت انتخاب می‌شوند.

این طرح، امروز در دبستان شاهد صیاد شیرازی شهر ایلام برگزار شد.