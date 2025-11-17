به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدی لائینی در مراسم اکران فیلم "کد ۱۳۳" و پویش حمایت از خانواده‌های زندانیان در ساری، دفاع مقدس را همچنان گمنام خواند و گفت: آنچه تاکنون از دفاع مقدس گفته شده، یک از هزار است.

وی با تأکید بر لزوم جهاد تبیین افزود: نه تنها شهدای گمنام داریم، که دفاع مقدس ما گمنام است. هنوز دنیا و خود ما ایرانی‌ها نمی‌دانیم که واقعاً چه افتخاری را رزمندگان ما آفریدند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پویش حمایت از زندانیان گفت: این پویش یک جهاد و یک ایثار است. خانواده‌های زندانیان واقعاً محروم مظلوم هستند و باید کرامتشان حفظ شود.

آیت‌الله لائینی با تقدیر از لشکر ۲۵ کربلا خاطرنشان کرد: این لشکر به صورت ویژه در حوزه دفاع ظهور و بروز پیدا کرده؛ هم در دفاع مقدس و هم در دفاع حرم.