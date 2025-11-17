نماینده وزن به اضافه ۷۰ کیلوگرم بانوان ایران در دیدار رده بندی بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل «نامیشا علی» از پاکستان به پیروزی رسید و نشان برنز را کسب کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیکا میرحسینی آخرین نماینده ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی برای کسب نشان برنز در دیدار رده بندی به مصاف «مانیشا علی» از پاکستان رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۵ بر یک و ۱۱ بر یک صاحب پیروزی شد و به نشان برنز دست یافت.

سرگروه تیم ملی کشورمان در نخستین مبارزه «نور محمد» از قطر را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و سپس در مرحله نیمه نهایی در پیکار با «اوسیپووا» نایب قهرمان المپیک و قهرمان و نایب قهرمان جهان از ازبکستان در یک مبارزه نزدیک باخت و به دیدار رده بندی رفت.

در آخرین روز مسابقات تکواندو چهار نماینده تیم ایران در تیم مردان و زنان با هدایت مجید افلاکی و مهروز ساعی روی تاتامی رفتند و حاصل کار، حضور دو تکواندوکار در رده‌بندی که یک نفر مدال برنز کسب کرد و در نهای سه نفر دیگر حذف شدند.

حامد اصغری در ۶۷- کیلوگرم مردان تا نیمه‌نهایی پیش رفت که با عدم راهیابی به فینال راهی دیدار رده‌بندی شد تا با آرون کوبه‌نان از ساحل عاج دیدار کند؛ هرچند مصاف او برای مدال برنز هم با ناکامی همراه بود و اصغری با شکست ۲ بر صفر پنجم شد. ملیکا میرحسینی هم در ۷۰+ کیلوگرم زنان همچون اصغری به نیمه‌نهایی رسید، اما نتوانست به فینال راه یابد و در دیدار رده‌بندی با مانیشا علی از پاکستان روبه‌رو شد.

فاطمه اسکندرنیا در وزن ۶۳- زنان در بازی نخست مقابل عزیزوف ازبکستانی شکست خورد و حذف شد و علی احمدی ۸۲+ مردان در یک چهارم نهایی به امره آتشلی از ترکیه باخت و نتوانست به نیمه نهایی راه یابد. باتوجه به شکست هر دو نماینده ازبکستان و ترکیه در نیمه‌نهایی و نرسیدن آنها به فینال، نمایندگان ایران از این دوره رقابت‌ها حذف شدند.

تیم ملی تکواندو مردان و بانوان ایران که با ۱۲ ورزشکار در بازی‌های همبستگی اسلامی شرکت کرده بود، موفق شد دو مدال طلا (ساینا کریمی و علی مرادیان)، دو مدال نقره (امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد) و چهار مدال برنز (هستی محمدی، علی خوش‌روش، روژان گودرزی و ملیکا میرحسینی) کسب کند.