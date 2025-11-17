امسال ده هزار و ۹۰۰ راس و پارسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ راس کل و بز، قوچ و میش و آهو در پارک ملی گلستان، شمارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در حالی سرشماری پائیزه ده هزار و ۹۲۱ راس وحوش پارک ملی گلستان به اتمام رسید که امسال ۹۴۴۱ راس قوچ و میش، ۱۰۷۰ راس کل و بز و ۴۱۰ راس آهو پایش شدند.

مدیر پارک ملی گلستان در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفته: پارسال ۱۲ هزار و ۵۱۷ راس کل و بز، قوچ و میش و آهو شمارش شده بود.

پارک ملی گلستان، سال ۱۳۳۶ با نام «آلمه» مورد حفاظت قرار گرفت و نخستین پارک ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه محیط زیستی کره زمین ثبت شد.

اینکه پس از چند سال روند صعودی، ناگاه این تعداد حیات وحش کاهش یافته، آن هم در سالی که ۲ محیط‌بان در‌این محدوده توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیدند، قطعا عللی قابل تحلیل دارد؛ از خشکسالي و کاهش آب و مرتع وحوش گرفته تا جسارت پیدا کردن شکارچیان.