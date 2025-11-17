به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون امور بانوان و خانواده بسیج گیلان گفت: این نمایشگاه فرهنگی به همت معاونت امور بانوان و خانواده، بسیج اساتید استان و با همکاری قرارگاه فرهنگی دانشگاه آزاد واحد رشت در این دانشگاه دایر شده است.

بتول مهرگان با بیان اینکه در این نمایشگاه متنوع‌ترین پوشش ایرانی –اسلامی به نمایش گذاشته شده است، افزود:علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ آبان ماه همه روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر از آن دیدن کنند.