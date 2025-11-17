به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیرو‌های مسلح، ایثارگران، خانواده‌های معظم شاهد، عشایر غیور و قشر‌های مختلف مردم گردهمایی فاتحان سوسنگرد به مناسبت حماسه ۲۶ آبان برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: سوسنگرد و دشت آزادگان سرزمین حماسه و رشادت‌ها است و مردم این شهرستان حماسه‌ای بزرگ در بیست و ششم آبان ماه آفریدند.

سردار عبدالرضا مراد حاجتی تاکید کرد: اگر امروز اسرائیل و دشمنان ملت ایران اسلامی دوباره خطای محاسباتی کنند با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح و مردم قهرمان ایران رو‌به‌رو خواهند شد.