وزیر خارجه عراق با تأکید بر حمایت بغداد از روند صلح در ترکیه، اعلام کرد حضور عناصر حزب کارگران کردستان در مناطق سنجار، مخمور و قندیل مورد پذیرش دولت عراق و دولت محلی اقلیم کردستان این کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق در گفت‌و‌گو با شبکه «العربیه» اعلام کرد که بغداد از روند صلح در ترکیه حمایت می‌کند و امیدوار است حزب کارگران کردستان (PKK) و دولت ترکیه بتوانند به تفاهماتی دست یابند که به ثبات و آرامش بیانجامد.

او تأکید کرد که حضور نیرو‌ها و عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه در مناطق سنجار، مخمور و رشته‌کوه‌های قندیل، برای دولت عراق و همچنین دولت اقلیم کردستان این کشور نپذیرفتنی است.

وزیر خارجه عراق در ادامه با اشاره به حساسیت این موضوع، خواستار رسیدگی به این پرونده به‌گونه‌ای شد که امنیت و ثبات منطقه تضمین شود.

این اظهارات پس از آن بیان شد که حزب کارگران کردستان ترکیه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که از منطقه زاب که «خطر بروز درگیری» در آن وجود داشت و در مجاورت مرز‌های ترکیه قرار دارد، عقب‌نشینی کرده است.

این اقدام، بنا بر اعلام حزب، با هدف پشتیبانی از روند صلح با آنکارا صورت گرفته است.