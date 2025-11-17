نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست اشغالگری این رژیم، به حومه مرکزی استان قنیطره یورش بردند و یک ایست بازرسی ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی امروز دوشنبه به روستای‌ام عظام در حومه مرکزی قنیطره یورش بردند.

خبرنگار سانا گزارش داد که یک تیم از نظامیان اشغالگر متشکل از تانک و چهار خودرو وارد منطقه شده و در امتداد جاده منتهی به روستای رسم الحلبی پیشروی کردند.

پیش از این نیز، امروز نظامیان اشغالگر اسرائیلی بین روستای الصمدانیه الشرقیه و شهر خان ارنبه در حومه قنیطره پیشروی و یک ایست بازرسی در این منطقه ایجاد کردند.

اشغالگران رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به خاک سوریه ادامه می‌دهند که نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است. سوریه این حملات را محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که موضع قاطعی برای توقف آنها اتخاذ کند.