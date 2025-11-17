پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس استان یزد : فردا سهشنبه پیکر مطهر هفت شهید گمنام از طریق فرودگاه یزد وارد استان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، سرهنگ حرزاده گفت : استان یزد در ایام فاطمیه میزبان هفت شهید گمنام خواهد بود؛ اقدامی که حالوهوای معنوی ویژهای را در سراسر استان یزد رقم خواهد زد. وی ادامه داد: کاروان شهدای گمنام ساعت ۱۵ روز سهشنبه از طریق فرودگاه یزد وارد استان میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس استان یزد گفت : از مجموع این شهدای والامقام، دو شهید در استان یزد تدفین خواهند شد؛ یکی در منطقه بنستان شهرستان بهاباد و دیگری در محوطه مسجد صاحب الزمان میبد در محور میبد –ندوشن تدفین می شوند.
سرهنگ حرزاده گفت : پنج شهید دیگر که در حال شناسایی هستند، برای حضور در محافل، مدارس و مراسمهای مردمی به شهرستانهای مختلف استان اعزام میشوند و پس از پایان برنامهها در ایام فاطمیه، پیکرهای مطهر آنان به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس استان یزد گفت : مرکز معراج شهدای یزد در امامزاده سیدجعفر مستقر است و مردم میتوانند در هر ساعت از شبانهروز برای زیارت پیکرهای مطهر شهدا به این مکان مراجعه کنند.
سرهنگ حرزاده افزود:مراسم تشییع سراسری شهدای گمنام در مرکز استان روز دوشنبه، مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ساعت ۸ صبح از امامزاده جعفر به سمت میدان امیرچخماق برگزار خواهد شد. همچنین مراسم وداع با شهدا نیز بعد از نماز مغرب و عشا در همان محل برپا میشود.
وی ادامه داد:عصر همان روز، شهرستانهای میزبان نیز مراسم تشییع و تدفین را برگزار خواهند کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس استان یزد گفت :بخشی از پیکر شهدای گمنام طبق درخواستهای مردمی، برای چند روز در مدارس نیز حضور خواهند یافت تا دانشآموزان از فضای معنوی این مراسم بهرهمند شوند.