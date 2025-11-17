پخش زنده
اجرای طرحهای مدرسه سازی به صورت نمادین در مدرسه ۱۸ کلاسه مسکن بلدالامین کرمان آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،این مدارس با ۱۰۲ کلاس و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهرستانهای کرمان، سیرجان، بم و شهربابک ساخته میشود.
محمد علی طالبی، در این مراسم، با تاکید بر ایفای مسئولیت راه و شهرسازی در ساخت مدارس داخل مجتمعهای مسکنملی از تعیین نماینده ویژهای برای پیگیری طرحهای نهضت مدرسهسازی خبر داد.
استاندار دیروز همچنین در بازدید از یکی از هنرستانهای کرمان وجود کلاسهای درس کانکسی در شهر کرمان را زیبنده استان ندانست و تاکید کرد: برای رفع محرومیتهای فضاهای آموزشی اراده جدی داریم؛ اما غلبه بر این حجم از محرومیت انباشته از سالها بیتوجهی بدون نگاه ویژه دولت، مشارکت خیران ملی و همراهی بخش خصوصی ممکن نیست.