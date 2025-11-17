پخش زنده
امروز: -
در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به رفسنجان مشکلات چند طرح عمرانی و خدماتی این شهرستان بررسی و برای رفع آن برنامه ریزی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در بازدید میدانی از طرحهای عمرانی و اراضی در شهرستان رفسنجان و کشکوئیه، مشکلات حقوقی واگذاری اراضی بیمارستان تسکین، موانع مالی مسکن مهر و وضعیت اراضی پلاکهای جدید بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، وهیئت بازدیدکننده با حضور در طرح مسکن مهر شرکت گسترش مسکن مهر، بابررسی اسناد و مدارک راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات مالی طرح را تعیین کردند تا فرآیند تکمیل واحدها سرعت یابد.
همچنین، اراضی پلاکهای ۲۰۹۴، ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷ به صورت میدانی بازدید شدتا مشکلات حقوقی و اجرایی این اراضی به صورت دقیق بررسی و پیگیریهای لازم برای رفع آنها صورت گیرد
در این بازدید ، مسئولان از خانههای آسیبدیده مسکن مهر در منطقه کشکوییه بازدید کردند و ضمن همدردی با آسیبدیدگان، برای تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارتهای واردشده به متقاضیان قول مساعددادند.