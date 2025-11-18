به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و نخستین هفته از نیم فصل دوم شاگردان هاشم زاده در تیم گهرزمین در ورزشگاه امام علی سیرجان انتقام شکست دور رفت مقابل پالایش نفت بندرعباس را با راه انداختن جشنواره گل گرفتند و ۸ بر دو مهمان خود را مغلوب کردند:

تیم‌های فوتسال گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۶ عصر دوشنبه در یک دیدار پرهیجان از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در سالن امام علی (ع) شهر سیرجان به مصاف هم رفتند و سیرجانی‌ها ر با نتیجه قاطع و پرگل هشت بر ۲ میهمان خود را مغلوب کردند و یک پیروزی تاریخی را در کارنامه خود به ثبت رساندند.

حسین طیبی سه گل، حسین سبزی ۲ گل، امیررضا کهزادی، علیرضا جوان و امیرحسین غلامی هرکدام یک‌گل برای تیم گهر زمین سیرجان در این بازی به ثمر رساندند و پالایش نفت فقط موفق شد که ۲ گل را توسط محمدحسین بازیار و امیرحمزه صدیق زاده جبران کند.

تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان دیگر نماینده استان کرمان در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال نیز به صورت همزمان در اصفهان به مصاف تیم گیتی پسند این شهر رفت و با نتیجه چهار بر یک شکست خورد.

. با این نتایج گهرزمین ٢٩ امتیازی شد و جای خود را در رده سوم محکم‌تر کرد و فولاد زرند هم با وجود شکست در رده چهارم باقی ماند

تیم‌های فوتسال گهر زمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان نمایندگان استان کرمان در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال هستند.