



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاهاز فعالیت حدود ۱۷۰ جایگاه سوخت در کرمانشاه خبر داد و گفت: تعداد جایگاه‌ها سوخت در سطح استان مناسب بوده و حتی می‌توان گفت بیش از نیاز است.

متقاضیانی که قصد دارند نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های خود اقدام کنند

با توجه به اینکه در زمینه CNG مازاد داریم، سیاست بر این است که خودرو‌ها به سمت استفاده از CNG به جای بنزین ترغیب شوند.

این امر هم صرفه‌جویی در مصرف بنزین را به همراه دارد و از فشار مصرفی که در زمینه بنزین داریم می‌کاهد و هم به تنوع سبد سوختی کمک می‌کند