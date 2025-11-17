پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه از دوگانه سوز شدن ۱۳ هزار خودرو در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاهاز فعالیت حدود ۱۷۰ جایگاه سوخت در کرمانشاه خبر داد و گفت: تعداد جایگاهها سوخت در سطح استان مناسب بوده و حتی میتوان گفت بیش از نیاز است.
با توجه به اینکه در زمینه CNG مازاد داریم، سیاست بر این است که خودروها به سمت استفاده از CNG به جای بنزین ترغیب شوند.
این امر هم صرفهجویی در مصرف بنزین را به همراه دارد و از فشار مصرفی که در زمینه بنزین داریم میکاهد و هم به تنوع سبد سوختی کمک میکند