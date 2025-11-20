به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خیران سجاسرودی ساخت ۸ مدرسه را آغاز کرده‌اند.

خیران مدرسه‌ساز خدابنده نیز متعهد به اجرای ۵۰ طرح آموزشی شدند تا دانش‌آموزان این مناطق از فضای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

خیرین نیک‌اندیش شهرستان خدابنده، در تداوم مسیر مدرسه سازی، با عزمی راسخ و همتی بلند، پروژه پنجم مشارکتی مدرسه سازی خود را با هدف تحول در زیرساخت‌های آموزشی منطقه آغاز کردند.

خیرین بخش سجاس آستین همت بالا زده و کلنگ ساخت هشت مدرسه جدید را در این بخش به زمین زدند که طبق تعهدات صورت گرفته، مقرر است تا پایان سال تحویل نظام آموزشی شوند.

برخی از این پروژه‌ها تعهدات خیرین آن‌ها تکمیل شده و مراحل ساخت برخی دیگر نیز در جریان است که با تلاش اداره کل نوسازی مدارس، به زودی تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.