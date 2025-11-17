پخش زنده
فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش گفت: سربازان از پایههای اصلی قدرت نظام در مقابله با جنگ سخت و نرم به شمار میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جشنواره «جوان سرباز» با هدف تجلیل از تلاشها و نقشآفرینی جوانان سرباز در عرصههای مختلف دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، در قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم خلبان حافظ زارع در این مراسم گفت: سربازان از پایههای اصلی قدرت نظام در مقابله با جنگ سخت و نرم به شمار میروند و برگزاری سالانه جشنواره سرباز فرصتی برای تجلیل از این نیروی جوان و مؤثر است.
به گفته فرمانده قرارگاه پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، امروز جوانان ما در عرصه سربازی، علاوه بر نقش دفاعی، در حوزههای علم، سازندگی، اقتصاد دانشبنیان، فعالیتهای نخبگانی و پژوهش نیز خدمات ارزشمندی ارائه میکنند.