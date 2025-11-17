پخش زنده
رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد تیم اعزامی به بازیهای همبستگی اسلامی تاکید کرد سرمایه گذاری روی جوانها ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان درباره عملکرد تیم ایران در بازیهای همبستگی اسلامی گفت: امروز هم توسط ملیکا میحسنی به یک مدال برنز رسیدیم و در نهایت در بخش آقایان با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و همچنین در بخش خانمها با یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز این رقابتها را به پایان رساندیم.
وی افزود: از تمام مربیان و بازیکنان و ارکان فدارسیون تکواندو صمیمانه تشکر میکنم که با تلاش و همدلی همه این عزیزان نتایج شایستهای را کسب کردیم.
وی افزود: ما تیم دوم خودمان را به این مسابقات اعزام کردیم. بین ملی پوشان بازیکنان ١٧ و ١٩ سالهای داشتیم که نوید روزهای درخشانی را برای آینده میدهند. به تک تک بچهها خسته نباشید میگویم.
ساعی با تاکید بر ادامه سرمایه گذاری بر روی بازیکنان جوان تصریح کرد: ما با برنامه ریزی دقیق به این مسابقات آمدیم. ما قبل از مسابقات جهانی استراتژی میدان دادن به جوانان را اتخاذ کردیم و خدا رو شکر ثمره آن را دیدیم.
وی افزود: ما این بازیکنان جوان را رها نخواهیم کرد. آنها سرمایه ورزش ما هستند و در مسابقاتی که در پیش رو داریم همچنان به جوانها میدان خواهیم داد.