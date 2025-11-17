مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اجرای عملیات برف روبی و نمک پاشی در ۱۰۰ کیلومتر از محور تکاب گفت: محور‌های این شهرستان باز و تردد در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ ارسلان شکری با اشاره به آغاز بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان از جمله محور تکاب گفت: نیرو‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان از ساعات ابتدایی بارش‌ها در محور‌های مواصلاتی مستقر و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را آغاز کردند.

وی افزود: راهداران ضمن پاکسازی مسیر‌های اصلی، به چند خودروی گرفتار در برف امدادرسانی و اقدامات لازم برای بازگشت خودرو‌ها به مسیر ایمن را انجام دادند.

شکری تصریح کرد: راهداری آذربایجان غربی برای رفع مشکلات احتمالی زمستانی آمادگی کامل دارد.