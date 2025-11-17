امام‌جمعه کیش، گفت: منطقه آزاد کیش باید الگوی حکمرانی فرهنگی ایرانی، اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز در نشست شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد کیش، گفت: ظرفیت‌های فرهنگی کیش، پشتوانه‌ مهمی برای رشد و اعتلای فرهنگ عمومی در کشور است و باید از این توان به‌درستی بهره گرفت.

او با قدردانی از مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، افزود: همدلی دستگاه‌ها و همراهی مردم، رمز موفقیت برنامه‌های فرهنگی کیش است و این روحیه می‌تواند الگویی برای شورای فرهنگ عمومی در کشور باشد.

امام‌جمعه کیش با اشاره به شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی کیش، گفت: تنوع قومی، مذهبی و معیشتی کیش، اقتضائات خاصی ایجاد کرده است و برنامه‌ریزی فرهنگی باید متناسب با بوم جزیره باشد.

او افزود: فرهنگ عبور و مرور، احترام اجتماعی، آرامش و امنیت از نقاط قوت کیش است و باید تقویت و معرفی شوند.

امام جمعه کیش، با بیان اینکه فرهنگ عمومی با اجبار و رویکرد‌های سلبی شکل نمی‌گیرد، افزود: اقناع‌سازی، مشارکت عمومی و برنامه‌های ایجابی، مسیر اصلی ارتقای فرهنگ عمومی است.

او توجه به نسل جوان و دانش‌آموزان را ضروری برشمرد و خواستار تدوین هرچه سریع‌تر تنظیم منطقه‌ای نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای کیش شد تا سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی کیش، شفاف مشخص شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کیش، تشکیل اتاق فکر فرهنگی با محوریت نهاد امامت جمعه و مشارکت دستگاه‌ها و اقشار مختلف را از نیاز‌های مهم کیش برشمرد و گفت: سیاست‌گذاری باید متمرکز، اما تصمیم‌گیری شورایی و اجرا مردمی باشد.

امام‌جمعه کیش با تأکید بر اینکه فرهنگ عمومی نیازمند صبر، برنامه‌ریزی تدریجی و مشارکت همگانی است، افزود: کیش علاوه‌ بر زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری، باید به یک منطقه الگو در حوزه فرهنگی و الگویی برای کشور و حتی جهان تبدیل شود.