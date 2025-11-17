پخش زنده
تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی اسلامی مقابل ترکیه موفق به کسب پیروزی شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض دوشنبه ۲۶ آبان مقابل ترکیه به میدان رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ موفق به کسب پیروزی شد.
پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این رقابتها حاضر شدند.
پسران ایران در گروه B با تیمهای ترکیه، ساحل عاج و قطر همگروه هستند.
تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود از این رقابتها نیز مقابل مصر به پیروزی رسید.
برنامه کامل بازیهای تیمهای ملی بسکتبال ۳ نفره بانوان و مردان ایران در رقابتهای همبستگی اسلامی به شرح زیر است:
سهشنبه ۲۷ آبان:
بانوان (گروه B)
ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰
ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵
مردان (گروه B)
ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰
ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰