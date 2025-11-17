تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی اسلامی مقابل ترکیه موفق به کسب پیروزی شد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض دوشنبه ۲۶ آبان مقابل ترکیه به میدان رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ موفق به کسب پیروزی شد.

پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این رقابت‌ها حاضر شدند.

پسران ایران در گروه B با تیم‌های ترکیه، ساحل عاج و قطر همگروه هستند.

تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود از این رقابت‌ها نیز مقابل مصر به پیروزی رسید.

برنامه کامل بازی‌های تیم‌های ملی بسکتبال ۳ نفره بانوان و مردان ایران در رقابت‌های همبستگی اسلامی به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۷ آبان:

بانوان (گروه B)

ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰

ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵

مردان (گروه B)

ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰

ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰