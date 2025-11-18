۱۸۵ هکتار از اراضی دهلران در مسیر توسعه انرژی خورشیدی
دهلران گام مهمی در توسعه انرژی خورشیدی برداشت و ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی را به اجرای طرحهای بزرگ این حوزه اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران اظهار داشت: ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان به سرمایهگذاران بخش خصوصی و دستگاههای دولتی برای اجرای طرحهای بزرگ نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.
جلال یوسفی با بیان اینکه این اقدام نقش مهمی در توسعه انرژیهای نو خواهد داشت، افزود: واگذاری اراضی به سرمایهگذاران و پشتیبانی از اجرای این طرح ها، نهتنها زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میکند، بلکه میتواند تأثیر قابلتوجهی در کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین انرژی پایدار در منطقه و کشور داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران با اشاره به موقعیت اقلیمی شهرستان دهلران اضافه کرد: طرحهای خورشیدی در مناطق گرم و آفتابی مانند دهلران از بالاترین بازده اقتصادی و فنی برخوردارند و اجرای این طرحها میتواند دهلران را به یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل کند.